В Астрахани замглавы социального фонда отдали под суд

За игнорирование просьб инвалидов о специальных технических средствах и снятие их с учета. Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя управляющего Астраханского регионального Фонда пенсионного и социального страхования РФ, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
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