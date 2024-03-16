Вирусолог Викулов: птичий грипп может привести к новой пандемии

Глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов выразил обеспокоенность недавно выявленным штаммом птичьего гриппа H7N9 азиатского происхождения, который, по его мнению, может стать источником новой пандемии.
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