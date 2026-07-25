Против лидера армянской оппозиции Гагика Царукяна возбудили новое уголовное дело

Находящегося под арестом главу партии "Процветающая Армения" обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Политик не имеет отношения к операционному управлению бизнесом, который стал предметом расследования, сообщил адвокат Эмин Хачатрян в пятницу, 25 июля 2026 года.