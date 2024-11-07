Вышли обзоры Mac Mini с M4 и M4 Pro: производительность нового уровня в очень компак...

Вышли обзоры Mac Mini с M4 и M4 Pro: производительность нового уровня в очень компактном корпусеВ Сети опубликованы первые обзоры на компактный настольный компьютер Apple Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro, благодаря которым производительность системы улучшена на 25 % и 45 % соответственно.