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Вышли обзоры Mac Mini с M4 и M4 Pro: производительность нового уровня в очень компак...

Вышли обзоры Mac Mini с M4 и M4 Pro: производительность нового уровня в очень компак...

Вышли обзоры Mac Mini с M4 и M4 Pro: производительность нового уровня в очень компактном корпусеВ Сети опубликованы первые обзоры на компактный настольный компьютер Apple Mac mini с процессорами M4 и M4 Pro, благодаря которым производительность системы улучшена на 25 % и 45 % соответственно.

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