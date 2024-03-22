Аналитик Рахман: позиция Макрона по Украине связана с его страхом перед Трампом

Направленные против России заявления президента Франции Эммануэля Макрона на самом деле свидетельствуют о его страхе перед возможным приходом к власти в США Дональда Трампа и сокращении поддержки Украины.
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