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Царьград

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Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки: 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки: 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин из «Вашингтона» удостоен звания первой и второй звезды НХЛ, повторив рекорд Уэйна Гретцки в 894 гола.

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