Новак сообщил о переговорах с США по поставкам дизтоплива

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Минэнерго России и США по поставкам дизтоплива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Полиция применила...
- Россия и ОАЭ выст...
- Додон: евроинтегр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым