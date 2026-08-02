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Три брака, тайный сын в Бразилии и семейная драма: как Валентин Гафт искал покой вне сцены

Три брака, тайный сын в Бразилии и семейная драма: как Валентин Гафт искал покой вне сцены

На сцене и в кино Валентин Гафт казался человеком жестким и абсолютно уверенным в себе. Его знали как безупречного профессионала и автора едких эпиграмм, которых побаивались коллеги.

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