Назаров о судействе в плей-офф КХЛ: «Ошибки бывают, но перебора я не вижу. Тренеры и игроки тоже ошибаются, так что не нужно все сваливать на арбитров»

«Очень интересные концовки в обеих сериях Кубка Гагарина. Чувствуется напряжение, драйв. Впереди седьмой матч в Омске, шестая игра в Москве – получим дополнительные хоккейные встречи, с удовольствием за ними понаблюдаем.
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