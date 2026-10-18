«Тревожным» названо заявление президента России Владимира Путина о создании на приграничных украинских территориях зоны безопасности в публикации итальянской газеты La Repubblica от 18 октября.
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