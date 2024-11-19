Методику по определению фальсификата икры запустят в РФ в 2025 году

В РФ в следующем году запустят методику по определению фальсификата икры. Об этом заявили "Известиям" в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ "НЦБРП").
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