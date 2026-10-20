Власти Италии сегодня вывели войска на улицы Милана. Во Франции начал действовать комендантский час. А остальная Европа с замиранием сердца наблюдает за тем, во что выльются массовые протесты, которые в принципе могут поджечь весь Старый Свет.
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