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МУП «Курсководоканал» будет субсидироваться городскими властями

<p style="text-align:justify"><strong>Мэр города Курска Игорь Куцак сообщил, что принял решение субсидировать МУП &laquo;Курскводоканал&raquo; для решения актуальных проблем водоснабжения и погашения предприятием задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, накопленной до 2020 года.

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