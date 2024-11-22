МУП «Курсководоканал» будет субсидироваться городскими властями

<p style="text-align:justify"><strong>Мэр города Курска Игорь Куцак сообщил, что принял решение субсидировать МУП «Курскводоканал» для решения актуальных проблем водоснабжения и погашения предприятием задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, накопленной до 2020 года.