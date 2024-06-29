В NASA теперь не знают, когда Boeing Starliner вернётся на Землю Вчера на пресс-конфере...

В NASA теперь не знают, когда Boeing Starliner вернётся на ЗемлюВчера на пресс-конференции представители NASA и Boeing заявили, что пара астронавтов, доставленных на МКС на корабле Boeing Starliner, «не застряла там, а наслаждается безопасностью станции и изучает возможности корабля».
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