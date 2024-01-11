Поставки в Россию северокорейских баллистических ракет стали неприятным сюрпризом для коллективного Запада.
США в ярости. Товарищ Ким увеличивает поставки ракет в Россию
Комментарии
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Владимир Шалимов
Мы не должны обращать внимание на жалобный шакалий вой сборища из помойки во главе с пиндсцами. Пусть воют хоть до посинения - мы должны делать свои дела: уничтожать банды укропитеков
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18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Северная Корея делает Джи-7 чулеса.
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14 час.
А
АА
Как вариант, можно написать в «Спортлото», папе римскому и в книгу жалоб. И еще в международную какую-нибудь херню по защите прав жывотных...
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6 час.
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