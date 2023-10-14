Журналист агентства Reuters Иссам Абдалла погиб при обстреле на юге Ливана

Видеограф агентства Рейтер Иссам Абдалла погиб при обстреле во время работы на юге Ливана.Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen, само агентство Рейтер подтвердила гибель своего сотрудника.
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