Журналист агентства Reuters Иссам Абдалла погиб при обстреле на юге Ливана

Видеограф агентства Рейтер Иссам Абдалла погиб при обстреле во время работы на юге Ливана.Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen, само агентство Рейтер подтвердила гибель своего сотрудника.