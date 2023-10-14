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Журналист агентства Reuters Иссам Абдалла погиб при обстреле на юге Ливана

Журналист агентства Reuters Иссам Абдалла погиб при обстреле на юге Ливана

Видеограф агентства Рейтер Иссам Абдалла погиб при обстреле во время работы на юге Ливана.Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen, само агентство Рейтер подтвердила гибель своего сотрудника.

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