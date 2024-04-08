Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см, до 872 см

Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см, сейчас он составляет 872 см. Опасной считается отметка 930 см, напомнила мэрия Оренбурга.
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