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Амнистированый боец ЧВК «Вагнер» избил ребёнка

Амнистированый боец ЧВК «Вагнер» избил ребёнка

Юрий Кот В Самарской области произошла дикая история: бывший осуждённый и боец ЧВК «Вагнер», получивший амнистию после СВО, похитил и избил 9-летнюю девочку.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да вижу мамка тебя Трампа  педика рожала стоя и на бетонном полу, ты шёл правильно... Вперёд головой... Только акушерка поймать тебя не успела!!! Как ни странно - три раза она тебя поймать не успела...
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4 час.
владимир тычинин
Почему  в таких случая подчёркивается что был бойцом&quot; Вагнера&quot;он там был максимум пол года и был амнистирован но это не говорит что  побывав там он должен перевоспитаться сразу и бесповоротно!
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3 час.
Катерина
Согласна с Вами.  Мутная  история.  Разберутся.
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1 час.

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