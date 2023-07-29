Юрий Кот В Самарской области произошла дикая история: бывший осуждённый и боец ЧВК «Вагнер», получивший амнистию после СВО, похитил и избил 9-летнюю девочку.
Амнистированый боец ЧВК «Вагнер» избил ребёнка
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да вижу мамка тебя Трампа педика рожала стоя и на бетонном полу, ты шёл правильно... Вперёд головой... Только акушерка поймать тебя не успела!!! Как ни странно - три раза она тебя поймать не успела...
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4 час.
владимир тычинин
Почему в таких случая подчёркивается что был бойцом" Вагнера"он там был максимум пол года и был амнистирован но это не говорит что побывав там он должен перевоспитаться сразу и бесповоротно!
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3 час.
Катерина
Согласна с Вами. Мутная история. Разберутся.
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1 час.
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