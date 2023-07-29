Амнистированый боец ЧВК «Вагнер» избил ребёнка

Да вижу мамка тебя Трампа педика рожала стоя и на бетонном полу, ты шёл правильно... Вперёд головой... Только акушерка поймать тебя не успела!!! Как ни странно - три раза она тебя поймать не успела...

владимир тычинин

Почему в таких случая подчёркивается что был бойцом" Вагнера"он там был максимум пол года и был амнистирован но это не говорит что побывав там он должен перевоспитаться сразу и бесповоротно!