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В Минпромторге рассказали, на какие авто пересадят госслужащих

В Минпромторге рассказали, на какие авто пересадят госслужащих

Минпромторг рекомендовал для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях автомобили отечественных марок Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», а также иностранные Evolute и Haval, сообщили 20 октября в пресс-службе министерства.

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