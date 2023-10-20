В Минпромторге рассказали, на какие авто пересадят госслужащих

Минпромторг рекомендовал для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях автомобили отечественных марок Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», а также иностранные Evolute и Haval, сообщили 20 октября в пресс-службе министерства.
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