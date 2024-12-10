Colonel Cassad Сдача на Мальте3 декабря 1989 в ходе Мальтийского саммита - переговоров президента США Буша-старшего и Горбачева была окончательно сдана Германия, вся Восточная Европа, будущее СССР, будущее многих других стран, но главное - сотен миллионов людей по всему миру.
Сдача на Мальте
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
У ГДР была Конституция , ГДР была полноправным членом ООН , у ГДР был руководитель государства и он должен решать а не Горбачёв или кто либо со стороны другой державы , нарушены все законы ...
Ответить
18 час.
Свежие комментарии