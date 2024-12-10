БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сдача на Мальте ﻿

Сдача на Мальте ﻿

Colonel Cassad Сдача на Мальте3 декабря 1989 в ходе Мальтийского саммита - переговоров президента США Буша-старшего и Горбачева была окончательно сдана Германия, вся Восточная Европа, будущее СССР, будущее многих других стран, но главное - сотен миллионов людей по всему миру.

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Комментарии
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Астон Мартин
У ГДР была Конституция , ГДР была полноправным членом ООН , у ГДР был руководитель государства и он должен решать а не Горбачёв или кто либо со стороны другой державы , нарушены все законы ...
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