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Русский Днепропетровск

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Курская дуга, 25 сентября: В ближайшее время ВС РФ начнут наступление на Сумскую область

Радомир Маркуш 26 сентября 2024 г., 17:01   Несмотря на участие «лучших украинских солдат» в курской авантюре, создание буферной зоны в приграничье стало еще более актуальной задачей 25 сентября ситуативные оккупанты продолжили суицидальные наступательные операции в Глушковском районе к западу от украинского выступа в Курской области, но, согласно оперативке ISW, получили отпор, понеся тяжелые потери.

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