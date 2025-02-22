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Неделя моды в Лондоне: племянницы принцессы Дианы среди гостей, Алеся Кафельникова на подиуме на показе Richard Quinn

Неделя моды в Лондоне: племянницы принцессы Дианы среди гостей, Алеся Кафельникова на подиуме на показе Richard Quinn

В рамках Недели моды в Лондоне состоялся показ новой осенне-зимней коллекции Richard Quinn.Мероприятие, проходившее в Линдли Холле, посетили многие знаменитости, включая 32-летних племянниц принцессы Дианы, леди Элайзу и Амелию Спенсер.

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