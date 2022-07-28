В Республике Сербской вновь заговорили о повышении минимальной зарплаты

Работодатели и профсоюз снова сядут за один стол и продолжат обсуждение повышения минимальной заработной платы, статистические данные о макроэкономических тенденциях поступили в их распоряжение, 28 июля сообщает информагентство «Глас Српске».
Работодатели и профсоюз снова сядут за один стол и продолжат обсуждение повышения минимальной заработной платы, статистические данные о макроэкономических тенденциях поступили в их распоряжение, 28 июля сообщает информагентство «Глас Српске».
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