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В Республике Сербской вновь заговорили о повышении минимальной зарплаты

В Республике Сербской вновь заговорили о повышении минимальной зарплаты

Работодатели и профсоюз снова сядут за один стол и продолжат обсуждение повышения минимальной заработной платы, статистические данные о макроэкономических тенденциях поступили в их распоряжение, 28 июля сообщает информагентство «Глас Српске».

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