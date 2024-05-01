Некоторым тулякам будут предоставлять бесплатные медицинские обследования с 1 мая

В Тульской области утвердили новую меру социальной поддержки для некоторых жителей региона. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора – председатель правительстве региона Вячеслав Федорищев.
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