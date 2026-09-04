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«Русская Медиагруппа» назвала четыре фактора инвестиционной привлекательности медиа

«Русская Медиагруппа» назвала четыре фактора инвестиционной привлекательности медиа

Инвестиционную привлекательность медиабизнеса определяют четыре ключевых фактора: прозрачность рекламной эффективности, качественные данные об аудитории, контролируемая экономика производства контента и диверсификация доходов.

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