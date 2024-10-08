Как освободиться от груза прошлых обид

Многие говорят мне, что не умеют радоваться из-за чего-то, что случилось с ними в прошлом. Они не могут сейчас жить полнокровной жизнью, так как в прошлом чего-то не сделали, а если и сделали, то не так, как следует.
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