Советник Пушилина Гагин заявил, что ВСУ атаковали позиции РФ к югу от Артемовска

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины за выходные несколько раз атаковали российские позиции в районах нескольких населенных пунктов к югу от Артемовска (украинское название — Бахумут), передает ТАСС.