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Советник Пушилина Гагин заявил, что ВСУ атаковали позиции РФ к югу от Артемовска

Советник Пушилина Гагин заявил, что ВСУ атаковали позиции РФ к югу от Артемовска

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины за выходные несколько раз атаковали российские позиции в районах нескольких населенных пунктов к югу от Артемовска (украинское название — Бахумут), передает ТАСС.

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