Военное обозрение

3 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    В Сети появились ...
  • Игорь
    Наркозависимость налицо, лечению не подлежит - толька ампутация тупой головыПредставитель ГУР...
  • Михаил Новиков
    Т.е. другими словами с техникой нато будут заходить и натовские солдаты для управления этой техникойКомандующий ОС ВС...

В Генштабе ВСУ вновь заявили об «отбитых атаках в Соледаре», а теперь ещё - с двух направлений от Орехова Запорожской области

В Генштабе ВСУ вновь заявили об «отбитых атаках в Соледаре», а теперь ещё - с двух направлений от Орехова Запорожской области

Украинский генеральный штаб продолжает рапортовать об «отбитых ВСУ атаках противника в Соледаре». К этим заявлениям официального представителя ГШ добавились слова об «отбитых атаках Клещеевки».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх