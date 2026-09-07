В Bloomberg допустили рост цен на нефть при эскалации на Ближнем Востоке

Учащение атак на судоходство на Ближнем Востоке может поднять цены на нефть до $120 за баррель, предупреждают аналитики Goldman Sachs.
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