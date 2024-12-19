Ученые вычислили, с какой скоростью думает человек

Исследователи применили методы теории информации для оценки.Исследователи из Калифорнийского технологического института установили, что скорость человеческой мыслительной деятельности составляет лишь 10 бит в секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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