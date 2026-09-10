Трамп пообещал американцам по $5 тыс. при победе республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал каждому американцу выплатить по $5 тыс. (около 427 тыс. рублей) в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре.
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