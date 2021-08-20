«Чикаго» выложил в твиттере фото свитера Флери с ошибкой в написании фамилии

«Чикаго» выложил в твиттер фото со свитерами новичков, пополнивших команду в это межсезонье. Первая версия была почти сразу же удалена, так как обнаружилась ошибка в написании фамилии вратаря Марка-Андре Флери, выменянного клубом у «Вегаса».