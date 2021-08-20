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«Чикаго» выложил в твиттере фото свитера Флери с ошибкой в написании фамилии

«Чикаго» выложил в твиттере фото свитера Флери с ошибкой в написании фамилии

«Чикаго» выложил в твиттер фото со свитерами новичков, пополнивших команду в это межсезонье.  Первая версия была почти сразу же удалена, так как обнаружилась ошибка в написании фамилии вратаря Марка-Андре Флери, выменянного клубом у «Вегаса».

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