Морпехи Балтийского флота проводят боевые стрельбы на полигоне

Ряд учебных задач с боевой стрельбой отрабатывают на полигоне «Хмелевка» соединения морской пехоты Балтийского флота в составе подразделений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 3 августа на официальном интернет-портале.
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