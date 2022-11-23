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В окопах не бывает атеистов, каждому из нас русских предстоит для победы выбрать свой,принять бой и победить, или нас ждет рабство

В окопах не бывает атеистов, каждому из нас русских предстоит для победы выбрать свой,принять бой и победить, или нас ждет рабство

Главная битва не только на поле боя для русских в бандеровской Украине, но и внутри всего русского мира, просто не имеем право эту войну проиграть и пусть это немного пафосно, но эта война во имя будущего наших детей и внуков, будущего России матушки! Для русского народа не так страшна война за Малороссию и Новороссию с англосаксонским  оккупантами НАТО,освобождения Украины от бандеровской хунты захвативших государственную власть вооруженным путем, пропагандирующих и внедряющих в общество идеи превосходства одной расы на другой, геноцида всего русского.

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