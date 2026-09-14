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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Минулин: «Дедовщина в хоккее могла быть лет 20 назад, возможно, но сейчас подобного вообще нет. Я такого не видел»

27-летний защитник « Металлурга » Артем Минулин высказался касательно дедовщины в современном хоккее.

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