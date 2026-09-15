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В одной морской птице обнаружили рекордные 900 фрагментов пластика

В одной морской птице обнаружили рекордные 900 фрагментов пластика

На острове Лорд-Хау в Тасмановом море — одном из самых охраняемых мест на Земле — исследователи группы Adrift Lab зафиксировали новый горький рекорд.

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