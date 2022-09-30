С высокими рисками для жизни: связист ЦВО рассказал, как помог уничтожить минометные расчеты ВСУ

Старший прапорщик, начальник аппаратной бригады связи Центрального военного округа Василий во время специальной военной операции по защите Донбасса восстановил кабельные линии связи, поврежденные в результате минометного обстрела украинской армии.
Старший прапорщик, начальник аппаратной бригады связи Центрального военного округа Василий во время специальной военной операции по защите Донбасса восстановил кабельные линии связи, поврежденные в результате минометного обстрела украинской армии.
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