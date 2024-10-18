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Крымское информационное агентство

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Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения» за сентябрь 2024 года

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения» за сентябрь 2024 года

The post Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения» за сентябрь 2024 года first appeared on Крымское информационное агентство.

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