The post Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения» за сентябрь 2024 года first appeared on Крымское информационное агентство.
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