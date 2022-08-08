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Специалисты РЭБ ЮВО в Армении подавят каналы связи условного противника

Специалисты РЭБ ЮВО в Армении подавят каналы связи условного противника

В ходе тренировки специалисты должны будут отработать прикрытие колонны автомобильной техники: специалисты установят безопасный маршрут движения колонны, используя метод создания помех линиям радиосвязи управляемых фугасов.

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