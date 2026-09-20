Iran war has cost Pentagon at least $45.1 billion

The Iran war has cost the United States at least $45.1 billion, military officials said. The amount covers the conflict through early September.
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