Командир отделения подразделения специального назначения «Осман» Минобороны РФ с позывным Пумба 27 ноября сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении не поменяли тактику лобовых атак с начала летнего наступления, несмотря на потери.