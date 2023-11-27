Командир ВС РФ указал на сохранение тактики лобовых атак ВСУ

Командир отделения подразделения специального назначения «Осман» Минобороны РФ с позывным Пумба 27 ноября сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении не поменяли тактику лобовых атак с начала летнего наступления, несмотря на потери.
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