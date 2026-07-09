«Огненный гриб» над Киевом: Россия ответила на террор жестким ударом по заводу «Самсунг»

Александр Каблучко

А кто сказал, что СВО это способ ведения боевых действий? Бизнес и ничего личного, сплошной договорняк. Брат 6 марта 2022 позвонил из Ахтырки (южная граница Сумской области), а друг из Бучи (на запад от Киева 15 км) - НАШИ наконец-то пришли!!! Встречали красными флагами, цветами, самогоном, хлебом, салом, создали ВГА. А потом нас "обманули" в Стамбуле и мы бросили на произвол судьбы всех, кто принял нас как родных. Где теперь они? Кто успел, тот убежал. А остальные? Ни от брата, ни от друзей никаких вестей 4 года. Может уже и нет их. Много там еще истинно наших, но они деморализованы нашим предательством, а зло оно организовано и постоянно подогреваемо. Ебнуться, через 3.5 года войны Укронафта прекратила перекачку углеводородов на воюющий с нами Запад и все возмутились. До этого ВСЕ были довольны. Сколько пацанов за это время положили. Недавно говорилка заявила, что мы соблюдаем свои обязательства по перекачке газа по отремонтированной свидомыми трубе Дружба. А тут еще наглосаксы сняли ограничения на закупку ГСМ, произведенных из нашей нефти ввиду надвигающегося кризиса. И на форуме в Питере прозвучало – мы готовы хоть сейчас открыть кран и начать поставку газа по уцелевшей трубе. А сами сейчас сидим без бензина. На некоторых заправках АИ-95 по 145 руб. Друг из Севастополя звонил, у них с рук АИ-95 по 500 руб. толкают. Дожили 😱😱😱 Еб вашу, мы воюем или торгуем с милым добрым Западом. Большего скотства и подлости по отношению к гибнущим в тылу и на ЛБС представить трудно. Хоть один там наверху заикнулся о прямом сотрудничестве с нашими врагами равном измене Родине? Хотя какая у них Родина –бабки! Вот ОНИ и принимают решения. Кого, куда и когда!