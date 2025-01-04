Вучич намерен запросить разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

Президент Сербии Александр Вучич намерен запросить телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в связи с введением американских санкций в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
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