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Фадеев: Выплаты беременным школьницам слабо отражаются на уровне рождаемости

Фадеев: Выплаты беременным школьницам слабо отражаются на уровне рождаемости

Денежные выплаты беременным ученицам школ не особо влияют на уровень рождаемости в стране. Об этом сообщил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

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