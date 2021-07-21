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Дома всё в порядке: руководство по организации пространства

Не каждый может позволить себе пятикомнатную квартиру, двухэтажный лофт или огромный загородный дом, чтобы хватало места не только для членов семьи, домашних животных, а желательно, чтобы нашлось несколько квадратных метров на занятие йогой.

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