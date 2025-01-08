Родителей поразили новые школьные правила, введённые секретаршей Ириной после принятия ислама

Великоросс Стоит только дать волю некоторым людям, как они тут же норовят на шею сесть или того хуже, установить свои правила.
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