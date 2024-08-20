«О борьбе за грамотность чаще всего кричат люди, допускающие ошибки в этих же высказываниях» - Елена Калинина в проекте «Нового Омска» «Филологические девы».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«О борьбе за грамотность чаще всего кричат люди, допускающие ошибки в этих же высказываниях» - Елена Калинина в проекте «Нового Омска» «Филологические девы».