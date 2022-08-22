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Очередной рост: более 600 человек с COVID-19 за сутки выявили в Приморье

Очередной рост: более 600 человек с COVID-19 за сутки выявили в Приморье

В Приморском крае сохраняется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На утро понедельника, 22 августа, зарегистрировано 633 заболевших за сутки.

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