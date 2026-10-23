Колосник острого дутья в Ростове-на-Дону - Договорная

Колосник острого дутья производится из стали специальной марки 40Х24Н12СЛ. Это легированная сталь, которая применяется для литья многих изделий.
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