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Новости экономики России

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Минфин разместил 15-летние ОФЗ с рекордной доходностью

Минфин разместил 15-летние ОФЗ с рекордной доходностью в 16,16% годовых- ведомство разместило ОФЗ-ПД с погашением в мае 2039 года на 23,8 млрд рублей;- аукцион прошел с премией по доходности в 7 базисных пунктов ко вторичному рынку;- за последнюю неделю доходность по среднесрочным ОФЗ выросла до 16,5-17,2%, по долгосрочным – до 15,4-16,1% годовых.

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